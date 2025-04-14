Педагоги Подмосковья стали одними из лучших на конкурсе «Педагогический дебют»

Завершился всероссийский конкурс «Педагогический дебют-2025». С 6 по 11 апреля в Москве прошел финал конкурса, в котором участвовали 216 педагогов из разных регионов страны в 8 номинациях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

От Московской области в финал вышли 16 педагогов в шести номинациях. Победителем в номинации «Молодые учителя» стал Дмитрий Костенко, учитель математики из школы № 9 Раменского муниципального округа. В номинации «Молодые педагоги-психологи» победу одержала Ксения Королева, педагог-психолог из школы № 3 городского округа Щелково.

Всего в конкурсе участвовали около 2 тыс. педагогов со всей России. Участники демонстрировали свои навыки через уроки, классные часы, мастер-классы и публичные выступления. В рамках конкурса также была организована внеконкурсная программа, включающая посещение театра и встречи с депутатами.

Конкурс «Педагогический дебют» проводится с 2006 года и направлен на выявление и поддержку талантливых молодых педагогов, повышение престижа профессии учителя и создание профессионального сообщества молодых педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.