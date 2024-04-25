Педагоги Подмосковья провели для школьников мастер-классы на фестивале профессий

Студенты и педагоги Подмосковья поучаствовали в фестивале профессий «Путь навыков», который прошел во Дворце спорта «Импульс» в Протвине. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Старшекурсники Ступинского техникума им. А. Т. Туманова провели для школьников мастер-классы по компетенции «Сварочное производство» и «Графический дизайн». Кроме того, педагоги дали профориентационные консультации.

Студенты и педагоги Чеховского техникума представили компетенции: «Пожарная безопасность», «Индустрия красоты», «Поварское дело», «Электромонтаж», «Промышленная механика и монтаж», «Управление складированием».

Учащиеся Губернского и Серпуховского колледжей провели для школьников мастер-классы по специальностям: «Кинология», «Дошкольное образование», «Технологии индустрии красоты», «Изобразительное искусство и черчение», «Дизайн (по отраслям)», «Поварское и кондитерское дело», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Туризм», «Администрирование отеля», «Геодезия», «Логистика», «Электроника» и профессии «Сварщик». Старшекурсники рассказали ребятам об учебном процессе в колледже, преподаватели провели профориентационные консультации. Учащиеся проявили свои способности в различных сферах деятельности.

Всего участие в фестивале приняли более 600 учащихся 8-9 классов. Сегодня фестиваль профессий проходит уже на базе Подольского колледжа имени А. В. Никулина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе сейчас работают свыше 63 тыс. педагогов.

«Из них 3,8 тыс. заслуженных работников сферы образования России и 2,1 тыс. заслуженных работников образования Московской области», — сказал глава области.