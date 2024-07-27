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Фигурант по делу Булгакова владел фирмой по производству свинины

Александр Михайленко, арестованный по делу бывшего замглавы Минобороны РФ Дмитрия Булгакова, владел компанией по производству свинины. Ей заменяли говядину в сухпайках для бойцов, сообщает РИА Новости .

По данным системы «БИР-Аналитик», Михайленко — учредитель некоторых предприятий, среди которых числится краснодарская животноводческая компания «Торговый дом „Ясени“. В основном фирма занимается разведением свиней.

Также Михайленко учредил московскую фирму «Динго-металл». Она занимается торговлей металлоконструкциями. Как следует из решения арбитражного суда города Москвы, в июне 2024 года компания стала банкротом.

Булгаков взят под стражу по подозрению в коррупции при заключении армейских контрактов. Его защита ходатайствовала о переводе под домашний арест или залог, но суд отклонил просьбу адвокатов.