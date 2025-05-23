Педагоги Подмосковья представили совместные проекты с ДНР и ЛНР

21 мая в корпоративном университете развития образования (КУРО) состоялось межрегиональное мероприятие, организованное центром социально-педагогического сопровождения. Это событие прошло в рамках проекта «Лица дружбы» и было посвящено юбилею Великой Победы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Тематика мероприятия — «Учителя в годы Великой Отечественной войны» — объединила более 20 образовательных организаций из Московской области, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Участники представили свои совместные проекты, посвященные героям-учителям, проявившим во время войны мужество и самоотверженность, а также их судьбам в мирное время.

Учащиеся, учителя-наставники, заместители директоров по воспитательной работе и директора школ делились своими проектами, рассказывая о важности совместной работы и необходимости сохранения исторической памяти. В ходе мероприятия были представлены архивные материалы, которые позволили участникам глубже понять жизнь и труд учителей в те тяжелые времена.

«Мероприятие стало не только платформой для обмена опытом, но и возможностью для участников установить новые связи и наладить сотрудничество в сфере образования», — отметили в ведомстве.

Для всех желающих ознакомиться с материалами мероприятия и узнать больше о представленных проектах, доступна запись по следующей ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.