Педагоги Подмосковья обсудили внедрение цифровых учебников в школах

сегодня в 15:29

В Подмосковье 10 февраля прошла встреча педагогов, участвующих в пилотном проекте по интеграции цифровых и традиционных учебных форматов в школах, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В издательстве «Просвещение» состоялась встреча педагогов из 12 образовательных организаций семи городских округов Подмосковья. Участники обсудили опыт внедрения цифровых учебников в рамках пилотного проекта, который охватывает 13 учебных предметов, включая русский язык, алгебру, биологию, физику, а также обществознание, географию, английский язык, историю, информатику и химию. В проекте задействованы более тысячи учеников и педагогов.

На мероприятии рассмотрели вопросы применения электронных ресурсов в образовательном процессе. Эксперты подчеркнули важность соблюдения санитарных требований и учета возрастных особенностей школьников при использовании цифровых материалов.

Издательство «Просвещение» совместно с методистами ГГТУ провели мастер-класс, на котором представили педагогам практические методики эффективного использования электронных учебников. Специалисты рассказали о различных видах электронных форм учебников и современных тенденциях в развитии образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.