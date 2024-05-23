Педагоги Подмосковья обсудили патриотическое воспитание дошкольников

В городском округе Истра прошел педагогический форум на тему: «Интегрированные решения патриотического воспитания в дошкольном образовании». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие воспитатели и учителя начальных классов из городских округов Красногорск, Клин, Химки и др.

Приветствовали участников форума начальник отдела дошкольного образования Алла Мамонова и Региональный директор издательства «Просвещение» Наталья Давыдова.

Более 100 педагогов дошкольных отделений и учителей начальных классов поделились своим опытом в области преемственности детского сада и школы, рассказали о взаимодействии с родителями, о патриотическом воспитании детей дошкольного и начального образования, а также о проекте «Предшкола». На форуме присутствовала муниципальный координатор проекта Светлана Соловьева, которая рассказала о нововведениях.

Сотрудники издательства «Просвещение» продемонстрировали современное оборудование, с работой которого педагоги смогли ознакомиться, чтобы потом приобрести в свои дошкольные учреждения для обучения детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.