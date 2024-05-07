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Педагоги Подмосковья могут поучаствовать в новом сезоне телешоу «Классная Тема!»

Открыт прием заявок для третьего сезона телешоу «Классная Тема!». Проект, посвященный современным учителям, стартовал в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В новом сезоне принять участие в отборе могут педагоги, которые ведут следующие предметы: математика, химия, биология, география, история, физика, русский язык и литература.

Претендентам предстоит пройти тестирование по своему профильному предмету и записать видеовизитку. Подать заявку на участие в отборе можно до 17 июня в мини-приложении социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.

С более подробной информацией можно ознакомиться в официальном сообществе соцсети «ВКонтакте».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.