Команда «Подмосковная пятерка» Областной гимназии имени Е. М. Примакова вошла в десятку победителей командного конкурса Всероссийского проекта «Флагманы образования». Итоги подвели в Национальном центре «Россия» в Москве, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» собрал более 13 тыс. заявок со всей страны. В финал вышли 100 команд из 46 регионов. Участникам предстояло разработать и провести воспитательное событие по одной из пяти тем: служение Отечеству, созидательный труд, историческая память, преемственность поколений или единство народов России.

Команда гимназии имени Е. М. Примакова из Одинцовского городского округа представила событие «Добрый дом» в направлении «Созидательный труд». Ученики 10–11 классов организуют предновогоднюю встречу для детей и родителей — подопечных благотворительного фонда «Добрый дом». Это первая и единственная в России бесплатная социальная гостиница для семей из регионов, приезжающих в Москву на длительное лечение детей. Старшеклассники самостоятельно готовят программу, распределяют обязанности, проводят творческие мастер-классы и праздничные мероприятия.

В команду вошли руководитель отдела дополнительного образования Станислав Выдрин, методист и учитель музыки Иван Савиных, педагог-организатор и воспитатель кампуса Елена Васенкова, учитель лидерства Екатерина Клементьева и педагог-организатор Дарья Коваленко.

«Мы видимся с детьми каждый день на протяжении 10 лет. И каждый день нам нужно их удивлять, быть для них интересными», — поделился капитан команды Станислав Выдрин.

Он отметил, что конкурс помогает педагогам посмотреть на свою работу со стороны, определить сильные стороны и навыки, которые стоит развивать.

Проект «Флагманы образования» выявляет мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Его реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.