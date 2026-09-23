Педагоги обсудили наставничество в Сергиевом Посаде 22 сентября

Семинар о наставничестве и поддержке несовершеннолетних прошел 22 сентября в школе № 4 Сергиева Посада. Его организовали совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники практико-ориентированного семинара обсудили, как наставничество помогает в профилактике проблем и позитивной социализации детей и подростков. Они также познакомились с инструментами для работы с несовершеннолетними.

Практическая часть прошла в тематических секциях. Их посвятили формированию доверия и командному взаимодействию, наставничеству через совместную деятельность, спорту, театральной педагогике и сопровождению обучающихся, подлежащих учету.

В семинаре участвовали представители образовательных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних, организации «Движение Первых», а также педагоги, психологи и специалисты по воспитательной работе. Они обменялись опытом и обсудили формы поддержки несовершеннолетних.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.