Педагоги Ленинского округа получили награды на закрытии Года дошкольного образования

Ленинский округ представил достижения дошкольного образования на мероприятии «Цифровая матрешка — три измерения: традиции, логика, цифра» 28 октября. В программе с участием губернатора Московской области Андрея Воробьева отметили успехи учреждений и педагогов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На закрытии Года дошкольного образования в Подмосковье представили результаты работы Ленинского округа. Глава муниципалитета Станислав Каторов отметил развитие проекта «Добрый сад» и открытие площадок родительского просвещения.

«Год дошкольного образования стал для нашего округа по-настоящему плодотворным. Мы открыли 13 площадок по внедрению программы родительского просвещения, активно развиваем проект «Добрый сад»», — отметил Каторов.

В 2026 году дошкольное отделение «Теремок» МАОУ «ВХТЛ» победило в конкурсе инициатив родительских сообществ. Учреждение получило грант в размере 1 млн рублей на создание интерактивного музея памяти «Свет в окне — голос из прошлого». Воспитатель дошкольного отделения Видновской школы № 7 Виктория Юканова стала призером регионального этапа конкурса «Воспитатель года Подмосковья».

Благодарность регионального образовательного центра «Предшкола: стандарт детского сада» объявили заместителю директора образовательного центра «Лидер» Марине Иноземцевой, заместителю директора Мисайловской школы № 1 Наталье Цатурян и воспитателю Володарской школы Галине Черкасовой.

Старшего воспитателя дошкольного отделения «Лесная сказка» Видновской школы № 5 Анну Бадушеву наградили почетной грамотой министерства образования Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.