Педагоги Ямала прошли в МАИ подготовку по управлению дронами

В Московском авиационном институте 11 педагогов из ЯНАО прошли стажировку по управлению беспилотниками и получили квалификацию инструкторов, сообщает «Север-Пресс» .

Преподаватели освоили программу «Инструктор по обучению операторов беспилотных воздушных судов». Заместитель директора Регионального института развития образования Михаил Балацкий отметил, что сотрудничество с МАИ продолжается не первый год.

«Выбор Московского авиационного института в качестве площадки для повышения квалификации обусловлен стратегической преемственностью, наше сотрудничество с МАИ уже имеет успешную историю реализации программ дополнительного профобразования. Рассчитываем, что сформированные компетенции будут эффективно применены в работе с обучающимися», — процитировала Балацкого пресс-служба департамента образования.

Обучение длилось две недели и включало теорию и практику. Программу реализовали по поручению президента по развитию отечественной беспилотной авиации. Полученные навыки педагоги будут применять в работе со школьниками и студентами.

В регионе беспилотные системы внедряют в образовательный процесс с прошлого учебного года. Комплекты БАС закуплены для 82 организаций, более ста педагогов уже прошли первичную подготовку. Подготовка новой группы инструкторов позволит расширить обучение в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

