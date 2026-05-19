Педагоги из Химок стали призерами конкурса Подмосковья

Два специалиста из Химок вошли в число призеров регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог Подмосковья — 2026». Участники представили авторские методики, направленные на помощь детям и подросткам в преодолении стресса и тревожности.

Победителем конкурса стала Анна Бурмакина — педагог-психолог дошкольного отделения «Семицветик» школы №20. Третье место заняла Ирина Павлова, педагог-психолог Химкинского лицея.

«За этими победами — ежедневная работа специалистов, помогающих детям преодолевать препятствия, находить опору в себе, развивать способности и идти вперед без страха. Поздравляю педагогов с блестящим результатом! Сильная школа начинается с людей, которые умеют слышать, понимать и поддерживать детей», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Представленные методики уже применяются на практике и помогают детям справляться со страхами, укреплять уверенность и выстраивать здоровые отношения с окружающими.

«Успехи наших педагогов-психологов — это вклад в будущее всего региона. Их методики должны стать примером для других образовательных учреждений», — рассказал депутат партии «Единая Россия» Евгений Иноземцев.

Итоги конкурса легли в основу развития современных психологических программ в Подмосковье. Ожидается, что это расширит доступ школьников к качественной психологической помощи и повысит уровень психолого-педагогического сопровождения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.