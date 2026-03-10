Педагоги Домодедова вышли в региональный этап конкурса «Педагог года – 2026»

Муниципальный этап конкурса «Педагог года – 2026» прошел 10 марта во Дворце культуры и спорта «Мир» в Домодедове. По итогам отбора победители представят округ на региональном уровне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2026» объединил учителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования и школьных психологов городского округа Домодедово. В этом году конкурс стал одним из самых масштабных: участие приняли 337 педагогов, в финал вышли 104 человека.

Начальник управления образования администрации округа Елена Болмазова подчеркнула значимость события.

«Мы будем чествовать лучших из лучших. Лучших учителей, лучших воспитателей, лучших педагогов дополнительного образования, лучших психологов. Обязательно педагоги и жены, и вообще родственники участников СВО – это у нас сейчас самая почетная категория. Они принимают участие, они болеют за участников, так как являются членами педагогических коллективов», — отметила Болмазова.

Глава округа Евгения Хрусталева заявила, что профессия учителя остается призванием и в систему образования приходит все больше молодых специалистов.

«Педагог — это призвание, и я рада, что в нашей системе образования добавляются и присоединяются к нашему сообществу все больше и больше молодых педагогов», — сказала Хрусталева.

Председатель совета депутатов округа Леонид Ковалевский добавил, что в последние годы при поддержке главы и губернатора Московской области укрепляется материальная база образования.

В шести номинациях определили победителей муниципального этапа. Учитель математики образовательного комплекса «Наследие» Максим Васьковский стал лучшим в конкурсе «Педагогический дебют – 2026». Он работает в школе менее года и внедряет современные технологии.

«Рассказывал о том, что я использую на своих уроках, в том числе искусственный интеллект — это главная опора. Делать так, чтобы детям было интересно, главное, чтобы ребенку было круто на уроке», — рассказал Васьковский.

Победители муниципального этапа представят Домодедово на региональном этапе конкурса «Педагог года – 2026».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.