Педагоги должны замечать предпосылки агрессии учеников, не закрывая на это глаза

Необходимо заниматься профилактической работой со школьниками, привлекая психологов и педагогов для предотвращения случаев нападения на учебные заведения, сообщил РИАМО депутат Госдумы, председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Преподавателям нужно сразу же выявлять и бить тревогу, если они замечают, что в детской среде есть какие-то проявления чрезмерной агрессии. Проводить профилактические беседы, вести доверительные беседы с детьми, привлекая психологов, делая и анонимное тестирование для того, чтобы понимать, что происходит», — сказал Нилов.

По его словам, очень часто трагедия происходит тогда, когда не обращают внимания, закрывают глаза на те или иные предпосылки перед большой трагедией.

«Или наоборот, покрывают, когда произошел инцидент, чтобы не портить репутацию школы, не привлекать внимание средств массовой информации. Потом это покрывательство заканчивается трагедией», — отметил Нилов.

Он добавил, что для профилактики таких инцидентов нужно вести постоянную профилактическую работу с родительским сообществом, в том числе привлекая к ней психологов.

Утром 3 февраля произошла стрельба в гимназии №16 в Уфе. Несовершеннолетний выстрелил в учителя истории. Молодого человека задержали, было возбуждено уголовное дело.

