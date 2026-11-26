Педагоги Центра образования для детей и взрослых Богородского округа заняли первое и третье места на Московском областном конкурсе образовательных практик по обновлению содержания и технологий дополнительного образования. Итоги стали известны 25 ноября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагог эколого-краеведческого отдела Центра образования для детей и взрослых (ЦОДВ) Екатерина Толстунова победила в номинации «Естественнонаучная направленность». Она представила образовательную практику «Учимся быть исследователями: от исследования к профессии».

Жюри высоко оценило актуальность программы, ее научную обоснованность и практическую значимость.

Методисты ЦОДВ Елена Козлова и Наталья Царькова заняли третье место в номинации «Организационно-методическая разработка (кейс). Практика профориентации». Они представили профориентационную игровую программу «Призвание». Жюри признало ее одной из лучших методик вовлечения обучающихся в осознанный выбор профессии через игровые технологии.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.