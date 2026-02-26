Педагоги Богородского округа представили разработки в Мытищах

Педагоги Богородского округа 25 февраля приняли участие в научно-практической конференции «Дошкольное образование: инновации, практика, диалог» в Мытищах и представили собственные методические разработки. Мероприятие объединило ведущих экспертов страны и специалистов образовательных организаций Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На конференции с приветственным словом выступила министр образования Московской области Ингрид Пильдес. Среди спикеров были представители департамента дошкольного образования Минпросвещения РФ, Института воспитания ФГБНУ ИИДСВ и издательства «Просвещение-Союз». Участники обсудили стратегию развития отрасли, формирование единого образовательного пространства и внедрение современных технологий в работу детских садов.

Заместитель директора МБОУ ЦО №10 Валерия Кораблева представила опыт по теме «Этнические традиции в повседневной образовательной деятельности». Специалисты Центра образования №83 имени кавалера ордена Мужества Е. Е. Табакова и А. Н. Кощеева — педагог-психолог Елена Бакушева и старший воспитатель Клавдия Видова — рассказали об организации родительского клуба «Искусство общения».

Педагоги продемонстрировали авторский подход к применению STEAM-технологии «Йохокуб», направленной на развитие социально-коммуникативного взаимодействия через совместную творческую деятельность детей и родителей. Выступления специалистов из Богородского округа вызвали интерес у коллег и стали частью профессионального обмена опытом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.