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Педагоги центров образования № 3, 8, 30 и 83 Богородского округа 18 ноября приняли участие в IV Национальном съезде учебной промышленности. Мероприятие прошло в Ивент-центре Московского авиационного института, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

IV Национальный съезд учебной промышленности объединил экспертов, производителей учебного оборудования и педагогов. Участники обсудили развитие образовательной инфраструктуры и то, как технологии и оснащение помогают повысить эффективность обучения.

Педагоги Богородского округа посетили выставку инновационного учебного оборудования. Они оценили эргономику и функциональность разработок, наметили ориентиры для обновления материально-технической базы своих учреждений. Участники также искали решения, которые можно адаптировать к условиям школьных классов и дошкольных групп.

На сессии «Среда, в которой растет ребенок: от педагогического замысла к решениям» обсуждали организацию предметно-пространственной среды для обучения и развития. Эксперты подчеркнули, что пространство должно быть активным участником образовательного процесса.

Вторая сессия — «Психолого-педагогическая экспертиза игр и игрушек: критерии и организация оценки» — была посвящена инструментам выбора игрового материала. Участники рассмотрели порядок проведения экспертизы и применение критериев оценки при комплектовании игровых зон и подборе дидактических материалов.

Полученные знания педагоги планируют использовать для развития образовательной среды в своих центрах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.