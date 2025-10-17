Педагогам из Ногинска прочитали лекцию о способах обмана в интернете

Представитель Ногинской городской прокуратуры Иван Коцубняк провел беседу с преподавателями центра образования «Богородский», где осветил наиболее распространенные методы работы аферистов.

На сегодняшний день злоумышленники в основном применяют три основных способа:

«Безопасный счет»: поступивший звонок от лица банка информирует жертву о «риске» для ее средств и настаивает на их срочном переводе на так называемый «защищенный» счет.

Сайты-копии: создание фальшивых ресурсов, которые визуально неотличимы от настоящих популярных платформ и сервисов.

Фишинговые ссылки: рассылка сообщений или СМС, содержащих вредоносные ссылки; при переходе по ним происходит автоматическое списание денег в пользу преступников.

Помимо этого, помощник прокурора затронул тему дропперов — граждан, предоставляющих собственные банковские карты и счета посторонним. Нередко в подобные махинации вовлекают несовершеннолетних, превращая их тем самым в соучастников преступной деятельности по легализации доходов.

«Проблема очень актуальная, поэтому мы проводим встречи с населением, чтобы уберечь людей от злоумышленников», — отметил Иван Коцубняк.