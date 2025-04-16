Педагог школы № 3 Щелкова победила на Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют»

сегодня в 13:20

В Москве завершился Всероссийский конкурс «Педагогический дебют», в котором принимали участие более двух тысяч человек из разных регионов страны. В финал вышли 216 педагогов, участники соревновались в восьми номинациях. В номинации «Молодые педагоги-психологи» одержала победу педагог-психолог из городского округа Щелково. Ксения Королева работает в дошкольном отделении «Кораблик» при школе № 3. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Также в финал вышел еще один педагог из Щелкова — учитель английского языка школы № 3 Дмитрий Пентешин. Он стал лауреатом конкурса.

Заключительный тур всероссийского этапа предполагал личное присутствие участников и состоял из трех серий интерактивных дискуссий, которые были направлены на обсуждение актуальных вопросов, стоящих перед российской системой образования.

Конкурс проводится с 2006 года и направлен на выявление и поддержку талантливых молодых педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.