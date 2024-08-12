Педагог-психолог рассказала, как сделать поход в детский сад менее тревожным

Ребенку надо заранее рассказать про детский сад и научить его самостоятельности, сообщила РИАМО педагог-психолог городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Заранее расскажите ребенку о детском саде, прочитайте книгу или посмотрите мультфильм. Предсказуемость событий всегда снижает тревожность. Проговаривайте с ребенком планы на день и выполняйте их: если вы договорились забрать малыша после обеда — сдержите обещание», – сказала Островская.

Она добавила, что также важно, чтобы режим дня в детском саду и дома не отличался. А еще не стоит оставлять дошкольника в новых условиях сразу надолго, лучше увеличивать время его пребывания в детском саду постепенно.

«Выбирайте для ребенка удобную одежду и обувь. Можно дать с собой любимую игрушку или одеться в одинаковом стиле — футболки одного цвета, одинаковые кепки, значки. Это будет напоминать о семейном единстве. Научите ребенка самостоятельно есть, одеваться и пользоваться туалетом до начала посещения детского сада. Так он будет чувствовать себя увереннее», – порекомендовала педагог-психолог.