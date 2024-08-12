Педагог-психолог рассказала, как правильно утром отводить детей в детский сад

Когда собираете ребенка в детский сад, утреннее расставание должно быть быстрым, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Помните, что момент расставания должен быть быстрым. Для этого используйте короткие ритуалы — особые жесты, объятия или слова. Не говорите ребенку: „Не бойся“! Так у него может сложиться впечатление, что в саду опасно. Лучше скажите: „Отлично тебе поиграть!“. Проявите терпение. Если малыш не сразу адаптируется — это нормально», — сказала Островская.

Она добавила, что обычно ребенок приходит в детский сад в раннем возрасте — от полутора до трех лет. Это время симбиотических отношений с родителями, когда малыш постигает мир через игру с матерью.

«В детском саду малышам предстоит проводить долгое время без мамы. Некоторые дети легко привыкают к новому образу жизни, но иногда процесс адаптации затягивается. Даже небольшая разлука происходит неохотно, поэтому основная трудность, — ежеутреннее расставание. Малыш может плакать и не отпускать родителя. Поэтому так важно, чтобы момент расставания проходил быстро», — отметила педагог-психолог.