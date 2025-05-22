Педагог Подольска стал призером регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям»

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Советник директора и педагог дополнительного образования школы № 20 Подольска Елена Вдовина получила третье место в номинации «Педагог дополнительного образования социально-гуманитарной направленности» на региональном этапе конкурса «Сердце отдаю детям». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Конкурс собрал выдающихся педагогов дополнительного образования Московской области. В этом году за звание лучших соревновались 485 участников из 50 муниципалитетов региона.

Региональный этап конкурса проводится ежегодно под эгидой Министерства образования Московской области. В финал вышли 45 сильнейших конкурсантов, среди которых были представители Подольска Вдовина и Елена Иванова.

Программа включала интервьюирование, мастер-класс «Времен связующая нить» и импровизационный конкурс проектов «Лаборатория будущего». Все финалисты успешно справились с заданиями.

Торжественное награждение прошло 15 мая в Доме правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.