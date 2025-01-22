Педагог, почетный гражданин Подмосковья Марина Машкова отмечает день рождения

Почетный гражданин Московской области, директор Физтех-лицея имени П.Л. Капицы в Долгопрудном, педагог Марина Машкова отмечает день рождения. Ей исполняется 69 лет.

Машкова родилась 22 января 1956 года в поселке Некрасовский Дмитровского района Московской области. Педагог к моменту присвоения почетного звания на протяжении 36 лет работала в системе образования Московской области, 29 из которых возглавляла Физтех-лицей имени П.Л. Капицы.

Образование и начало карьеры

В 1979 году окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина по специальности «Русский язык и литература», впоследствии обучалась в аспирантуре Российского государственного гуманитарного университета. Работу в системе образования Московской области Машкова начала в качестве учителя русского языка и литературы средней школы города Долгопрудного в 1977 году.

Затем была работа в качестве методиста Долгопрудненского дворца пионеров. Организационная и методическая деятельность Машковой нашли продолжение в обучении в аспирантуре Российского гуманитарного университета.

Трудовая деятельность

В 1992 году возглавила школу №11 «Физтех» города Долгопрудного. В тесном взаимодействии с администрацией города, профессорско-педагогическим составом МФТИ, родителями под руководством Машковой было создано уникальное сообщество единомышленников, школа с неповторимой образовательной и воспитывающей средой, в которой каждый ученик как величайшая ценность получал возможность к реализации своего потенциала.

Основы образовательных технологий, заложенные в муниципальном лицее, стали фундаментом, на котором была выстроена экосистема областного Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, открытого в 2014 году. За годы работы под руководством Машковой Физтех-лицей стал одной из ведущих общеобразовательных организаций Московской области.

Он был создан как школа нового типа, в настоящее время в ней обучаются 628 одаренных детей из 93 городов и 47 регионов России. Основными профилями обучения в Физтех-лицее являются физико-математический, информационно-технологический, физико-химический и биохимический. Для изучения профильных предметов в старшей школе и подготовки к олимпиадам и конкурсам привлекаются преподаватели ведущих вузов страны.

Под руководством Машковой лицей традиционно возглавляет рейтинг школ Московской области. В 2015, 2017–2022 годах занимал первое место в рейтинге лучших школ Подмосковья, в том числе школ с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по образованию и воспитанию (топ-75). С 2015 года Физтех-лицей входит в топ-500 лучших школ России и топ-10 лучших школ России по конкурентоспособности учеников.

Награды

Машкова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени, почетным званием «Заслуженный работник образования Московской области».

Постановлением губернатора Московской области от 19.09.2022 №301-ПГ ей присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе посещения Физтех-лицея поздравил образовательное учреждение с десятилетием с момента открытия, а также поблагодарил педагогов за работу и пообщался с учащимися.

«Я сегодня здесь, в этих прекрасных стенах, чтобы поздравить наших дорогих учителей — самых талантливых, отзывчивых, требовательных и профессиональных. Марина Геннадьевна (Машкова, директор Физтех-лицея — ред.), хочу поблагодарить всю команду за очень заметную лепту в образование не только нашего любимого Подмосковья, но и всей страны», — сказал Андрей Воробьев.