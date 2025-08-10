Педагог, почетный гражданин Подмосковья Александр Лысиков отмечает день рождения

Лысиков родился 10 августа 1954 года в городе Козельске Калужской области. В 1981 году окончил Московский государственный заочный педагогический институт по специальности «Педагогика и психология начального обучения». В 2000 году получил второе образование по специальности «Менеджмент в образовании». Академик Международной педагогической академии.

Более 40 лет Лысиков проработал в Московской области. Под его руководством в Серпухове создан новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детский сад, общеобразовательная школа и колледж.

Свыше 30 лет он возглавляет государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж» — передовое учебное заведение региона, а также визитную карточку образования Подмосковья за рубежом.

Трудовую деятельность Лысиков начал в 1971 году старшим пионервожатым Пущинской средней экспериментальной школы, в которой проработал 6 лет. С 1972 по 1974 гг. — проходил срочную службу в рядах Советской армии. С 1977 по 1985 гг. — секретарь и 1-й секретарь Серпуховского городского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ). С 1985 по 2000 гг. — директор Московского областного педагогического колледжа. С 2000 г. по н. в. — директор Губернского колледжа.

Губернский колледж по итогам 2015 года признан лучшим образовательным учреждением Подмосковья, с 2013 г. по 2016 г. — он признается победителем «100 лучших колледжей России». В 2014, 2015 и 2016 годах — «Директор года России».

Ежегодно студенты проходят стажировку в Германии с углубленным изучением немецкого языка. Для совершенствования английского языка студенты направляются на стажировку в Международный центр языковой подготовки в Финляндии.

Преподаватели колледжа (среди которых восемь кандидатов наук и 89% специалистов высшей квалификационной категории) обмениваются опытом работы с зарубежными коллегами из Англии, Ирландии, Китая, Кореи и Сингапура.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Заслуженный учитель РФ и народный учитель РФ. Почетный гражданин города Серпухов.

Постановлением губернатора Подмосковья от 5 августа 2005 года № 107-ПГ ему присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».