Педагог Островская: при отправке ребенка в детский сад избегайте гиперопеки

Если родители будут слишком опекать малыша при каждом недомогании, ему может понравиться болеть в домашних условиях. Стоит избегать гиперопеки, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Екатерина Островская.

«Если вы будете слишком опекать малыша при каждом недомогании, болеть в домашних и привычных условиях может ему понравиться. Важно приучать малыша не бояться жизненных изменений и взаимодействовать с другими детьми и взрослыми», — сказала Островская.

По ее оценке, действительно существует мнение, что дети, которые ходят в сад, чаще болеют. Врачи говорят, что каждый ребенок имеет иммунный опыт.

«Первые годы жизни он знакомился с бактериями и вирусами, населяющими ваш дом, а теперь его организм оказался в непривычной для него среде. Иммунитет сталкивается с новыми микроорганизмами, поэтому возможны частые заболевания. В таких случаях родителям важно не перестараться с заботой», — отметила психолог.