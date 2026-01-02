Педагог назвала 3 способа, как вернуть детей к режиму после отдыха

После продолжительных новогодних каникул дети часто испытывают трудности с адаптацией к учебному графику. Сбивается режим сна, появляется утренняя раздражительность, а разговоры об учебе вызывают недовольство. Кандидат педагогических наук, автор книги «Родители. Возвращение смысла» Татьяна Цветкова рассказала РИАМО, как плавно вернуться к привычному распорядку без лишних переживаний.

Эксперт подчеркивает, что распространенная ошибка родителей — заранее настраивать ребенка на трудности. Начать возвращение к режиму нужно через позитивное мышление. Первое, что лучше всего родителям сделать, это показать положительные моменты возвращения к учебе.

«Не надо начинать с фраз вроде „я понимаю, тебе сложно“. Это задает негативный тон. Лучше говорить на позитиве, что ребенок скоро увидит друзей, сменит обстановку, каникулы закончились — и это нормально», — порекомендовала Цветкова.

Во-вторых, необходимо восстановить режим дня. Во время каникул распорядок дня часто нарушается, но, по словам педагога, это не повод для семейных конфликтов. Важно постепенно вернуться к привычному времени сна и подъема, избегая лишней драматизации. Дети, как правило, адаптируются быстрее взрослых, особенно если родители не акцентируют внимание на проблеме.

В-третьих, важно сделать возвращение к учебе ощутимым. Цветкова рекомендует вовлечь ребенка в подготовку: привести в порядок школьную форму, собрать портфель, проверить канцелярские принадлежности, разложить тетради, обновить обложки и убраться на рабочем месте.

Такая подготовка сама по себе настраивает на рабочий лад. Если во время каникул были поездки или интересные занятия, их можно использовать как дополнительный стимул: собрать фотографии, подготовить что-то для одноклассников, привезти небольшой сувенир учителю. Это поможет ребенку вернуться к учебе не с чувством утраты, а с желанием поделиться впечатлениями.

«Чем спокойнее взрослые относятся к возвращению в режим, тем быстрее ребенок перестраивается. Главное — не превращать первые школьные дни в экзамен на выносливость, а сделать переход максимально понятным и управляемым», — резюмировала Цветкова.

