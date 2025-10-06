Педагог Коробовского лицея Шатуры представила округ на Всероссийском форуме классных руководителей

Учитель русского языка и литературы Коробовского лицея Татьяна Васильевна Соколова представила наш округ на Форуме классных руководителей. Ее участие — это не только личное достижение, но и признание высокого уровня образования в муниципальном округе Шатура, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Коллеги, ученики и родители знают Татьяну Васильевну как талантливого и увлеченного педагога. Мы гордимся, что именно она стала лицом шатурского образования на всероссийском уровне!» — отметили в управлении образования администрации округа.

Татьяна Васильевна Соколова, учитель Коробовского лицея имеет следующие награды:

Нагрудный знак «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» (2022 г.); Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (2016 г.); Именная премия Губернатора Московской области (2012 г.); Почетные грамоты Министерства образования Московской области (2012 г., 2013 г.); Почетные грамоты Главы Шатурского муниципального района (2011 г., 2014 г.); Почетные грамоты Управления образования г. Шатура (1999 г, 2003 г., 2016 г., 2017 г.).

Татьяна Васильевна является активным участником и многократным победителем и призером многих конкурсов профессионального мастерства.

Учитель находится в постоянном творческом поиске эффективных технологий, методик и форм работы, является разработчиком авторских пособий к урокам русского языка и литературы, которые пользуются успехом у коллег образовательных учреждений г. о. Шатура. Татьяна Васильевна имеет учебно-методические публикации в педагогических печатных изданиях.

Ежегодно ее ученики становятся победителями и призерами творческих и интеллектуальных конкурсов, предметных олимпиад на муниципальном и региональном уровнях.

Пятый Всероссийский форум классных руководителей собрал более тысячи классных руководителей и кураторов групп СПО из всех 89 регионов России. Впервые участие приняли педагоги из девяти стран — Абхазии, Киргизии, Казахстана, Монголии, Беларуси, Южной Осетии, Таджикистана, Армении и Узбекистана.

На протяжении трех дней педагоги обсуждали темы взаимоотношений в педагогическом коллективе, безопасность свою и учеников, воспитание ценностей, инструменты и подходы к профориентации.

Это событие стало одной из главных площадок в стране, где педагоги обсуждают не только школьные проблемы, но и будущее образования в целом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.