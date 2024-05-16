Педагог из Солнечногорска стал победителем регионального конкурса «Мастер года»

В Губернском колледже в Серпухове состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа Всероссийского конкурса среди педагогических работников СПО «Мастер года». Победителем регионального этапа конкурса стал Светослав Масанин из Солнечногорска, преподаватель специальной дисциплины «Сестринский уход в хирургии» для студентов колледжа «Подмосковье», которые изучают«Сестринское дело». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Он представит регион в финале конкурса, который пройдет в Тюменской области осенью этого года. Преподаватель является активным участником международного Невского форума и конгресса Российского общества рентгенологов и радиологов. К тому же, он проводит тренинговые занятия для участников чемпионатных движений «Профессионалы», «Амбилимпикс». Имеет сертификат эксперта. Светослав Масанин также удостоен множества наград за вклад в медицинскую сферу, включая нагрудный знак «За мужество и доблесть в борьбе с COVID-19».

В региональном конкурсе «Мастер года» приняли участие 57 конкурсантов по 47 профессиональным направлениям, таким как токарные работы на станках с ЧПУ, производство молочной продукции, правоохранительная деятельность, сельскохозяйственные биотехнологии, IT-решения для бизнеса и другие.

9 конкурсантов стали призерами и получили благодарности министерства образования Московской области. Среди них педагоги: по направлению «Банковское дело» — Анастасия Оськина из Егорьевского техникума; по направлению «Промышленная автоматика» — Дмитрий Стрелкин из Павлово-Посадского техникума; по направлению «Ветеринария» — Екатерина Горюнова из Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка»; по направлению «Поварское и кондитерское дело» — Роман Белов из Дмитровского техникума; по направлению «Производство молочной продукции» — Ольга Мельникова из Чеховского техникума; по направлению «Физическая культура, спорт и фитнес» — Людмила Борисова из Зарайского педагогического колледжа; по направлению «Оператор информационных систем и ресурсов» — Наталья Гришкова из колледжа «Коломна»; по направлению «Правоохранительная деятельность» — Лада Суспицына из Красногорского колледжа; по направлению «Обслуживание грузовой техники» — Дмитрий Медведев из Раменского дорожно-строительного техникума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.