Педагог из Серпухова получила награду конкурса «За нравственный подвиг учителя»

сегодня в 13:41

Заместитель директора МБОУ «Эффективная школа» (Школа 16) Елена Кудряшова получила Гран-при регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

По инициативе Елены Анатольевны была разработана и апробирована научно-просветительская программа «Тропа к духовным родникам». Основной идеей проекта является организация непрерывной образовательной культурологической практики от дошкольного к старшему школьному возрасту, сплоченность всех ступеней едиными задачами духовно-нравственного воспитания на основе традиционных российских ценностей.

Награждение победителей конкурса состоялось в Доме Правительства Московской области в рамках областной научно-практической конференции для педагогических работников образовательных учреждений, преподающих предметы духовно-нравственной направленности.

Елена Анатольевна Кудряшова — заслуженный работник образования России, опытный педагог с многолетним стажем. Более 40 лет она трудится на благо родного города. В школе № 16 под ее руководством ведется большая и плодотворная работа по нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Кроме Гран-при, Елена Анатольевна в рамках конференции так же была награждена благодарственным письмом Министерства образования Московской области и грамотой Московского Патриархата Русской Православной церкви «За усердные труды во славу Святой Церкви».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.