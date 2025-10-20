Педагог из Реутова приняла участие во Всероссийском окружном форуме «Новая философия воспитания»

В Орле прошел федеральный форум, в рамках которого Реутов представила советник директора по воспитанию школы № 6 Татьяна Дымарчук. На конференции присутствовали более 1000 участников из 22 регионов страны. Участники пленарного заседания обратили внимание на значимость «Разговоров о важном», которые помогают воспитывать в молодежи патриотизм и чувство гордости за родную страну, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Координаторы и эксперты из Подмосковья провели образовательные лекции и мастер-классы, а также обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия родителей и учителей в воспитательном процессе детей. Кроме того, была отмечена важная роль советника по вопросам воспитания как связующего звена между институтами семьи и школы.



Форум проходит в рамках ежегодной детской премии «Новая философия воспитания». Он призван выявить лучших сотрудников образовательных организаций и отметить их вклад в развитие подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.