Педагог из Раменского представит Подмосковье на «Мастере года»

Преподаватель Раменского колледжа Никита Ангеловский стал победителем регионального этапа конкурса «Мастер года», который прошел 13 мая в Сергиевом Посаде. Осенью 2026 года он представит Подмосковье в финале в Новом Уренгое, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемония закрытия регионального этапа состоялась во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина. Победителем стал Никита Ангеловский — преподаватель по специальности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств» Раменского колледжа.

В отборочном этапе участвовали 53 конкурсанта: мастера производственного обучения, преподаватели общеобразовательных дисциплин и спецпредметов. Они представили видеоролики с практиками подготовки студентов и провели открытые мастер-классы. Занятия прошли на базе 11 профессиональных образовательных организаций, работы оценивали 45 экспертов. Всего на конкурс поступило более 340 заявок от преподавателей колледжей и техникумов региона.

Лауреатами стали представители учебных заведений Волоколамска, Ликино-Дулева, Ногинска, Сергиева Посада, Дмитрова, Шатуры и других округов. Пять конкурсантов получили награды в специальных номинациях, в том числе «Мастер креатива», «Мастер практической подготовки» и «Мастер инклюзии».

Победителю регионального этапа вручат премию 200 тыс. рублей, лауреатам — по 100 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.