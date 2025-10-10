сегодня в 15:06

Педагог из Подольска получит премию губернатора «Лучший по профессии»

Заместитель директора подольской школы имени Героя РФ летчика-испытателя Н. Д. Куимова в Подольске Елена Вышиваная успешно прошла три этапа конкурсного отбора среди претендентов на присуждение премии губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования в 2025 году». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вышиваная стала лауреатом в номинациях «Лучший руководитель дошкольной образовательной организации» и «Лучшая практика по созданию развивающей среды».

В своем дошкольном отделении она создала уникальную развивающую среду «Умное пространство» с внедрением современных методов и технологий обучения. В ней интегрированы разные виды деятельности, используются цифровые ресурсы и игры, что делает образовательный процесс для детей увлекательным и доступным.

Конкурс на соискание премии губернатора Московской области проводится в целях повышения престижа педагогической профессии, совершенствования профессиональных знаний и поощрения работников образовательных организаций Подмосковья.

Денежное поощрение губернатора Московской области в размере 300 тысяч рублей ежегодно получают лауреаты в 20 номинациях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.