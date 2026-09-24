Педагог из Подольска победила на премии «Дошкольный Олимп» 22 сентября
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Руководитель дошкольного отделения школы № 12 Подольска Юлия Васильева 22 сентября победила в номинации «Лучший руководитель ДОУ» первой Всероссийской премии «Дошкольный Олимп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Юлию Васильеву наградили 22 сентября в Государственной думе Российской Федерации. Премия «Дошкольный Олимп» собрала специалистов со всей страны. Победа пришлась на Год дошкольного образования, объявленный министерством просвещения.
Эксперты высоко оценили проект Васильевой «Территория социальной ответственности и патриотизма». Он помогает детям через игры и традиции учиться любить страну и заботиться о других. Проект также создает равные возможности для детей с ограниченными возможностями здоровья и предусматривает поддержку воспитанников, чьи отцы находятся на передовой специальной военной операции.
«От всей души поздравляю Юлию Николаевну с этой заслуженной победой! Желаю вдохновения, крепкого здоровья и новых успехов», — поздравил глава Подольска Григорий Артамонов.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.
«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.