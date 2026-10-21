Педагог из Озер победила во Всероссийском конкурсе наставников

Учитель школы №3 в Озерах Галина Старостина и ее наставляемый, десятиклассник Тимофей Леванин, стали лучшими в номинации «Быть примером» Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Финал прошел 18 октября в Туле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Галина Старостина, педагог школы №3 в Озерах, и десятиклассник Тимофей Леванин победили в номинации «Быть примером» Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться».

Финал состоялся 18 октября в Туле и объединил 400 учителей-наставников из 67 регионов. В 2026 году конкурс собрал рекордные 80 тысяч заявок со всей России. Его проводят по поручению президента Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Номинацию «Быть примером» ввели в 2026 году для специалистов, работающих с подростками в трудной жизненной ситуации. На всех этапах наставник и наставляемый выступают единой командой.

«Финалисты прошли сложнейшие конкурсные испытания, поделились бесценным опытом, нашли единомышленников и сотни раз поддержали друг друга. «Быть примером» — это больше, чем название номинации. Это личный девиз для каждого наставника, решившего взять на себя ответственность за тех, в кого перестали верить многие другие», — отметила начальник управления образования администрации городского округа Коломна Янина Щеглова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.