Педагог из Мытищ вышла в финал проекта Капитаны образования

В Московской области завершилась стратегическая сессия проекта «Капитаны образования: кадровый резерв», организованного министерством образования региона. Из 175 претендентов эксперты отобрали 46 финалистов. В их число вошла заместитель директора школы № 19 городского округа Мытищи Татьяна Чорная.

«На протяжении нескольких месяцев 11 команд управленцев и педагогов тщательно анализировали ситуацию в учреждениях образования Королева и Одинцово. Итогом работы стала защита разработанных антикризисных планов и рекомендаций по развитию учебных заведений», — отметили в управлении образования администрации г.о. Мытищи.

Татьяна Чорная представила программу перевода школ в эффективный режим работы и продемонстрировала высокий профессиональный уровень. Лучшие проекты, подготовленные участниками, могут быть внедрены в образовательных учреждениях региона, а их авторы войдут в кадровый резерв Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.