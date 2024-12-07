Педагог из Мытищ стал лидером регионального конкурса

Подведены итоги IV регионального конкурса по воспитательной инфраструктуре, направленной на гражданское патриотическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, семейное, социальное воспитание. Его работа была высоко оценена жюри за инновационный подход к интеграции детей-мигрантов в образовательный процесс и социум, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Испытание успешно прошел заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы №12 городского округа Мытищи Павел Васильев.

Павел Владимирович стал победителем в номинации «Лучшие воспитательные практики, направленные на социализацию и адаптацию детей с миграционной историей, подлежащих обучению по программам общего образования». Это позволяет детям быстрее освоить русский язык и интегрироваться в школьную жизнь. Кроме того, большое внимание уделяется развитию межкультурного диалога и взаимопонимания среди учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», – добавил глава региона.