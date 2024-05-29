Педагог из Коломны стал победителем «Абилимпикса» по ремонту автомобилей

На площадке Щелковского колледжа прошел Х Московский областной чемпионат «Абилимпикс» по компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Переводчик» и «Ландшафтный дизайн». В этом году преподаватель Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова и мастер производственного обучения Владимир Порватов стал победителем в региональном чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники соревнований были вызваны на выполнение ряда задач, включающих поиск основных неисправностей, проведение замеров, сборку и разборку двигателя, а также дефектовку для выявления и устранения неисправностей. Мастерам также предстояло обнаружить неисправности в электрооборудовании автомобиля с использованием сканера и устранить их.

Проведение чемпионатов «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» включено в федеральный проект «Профессионалитет».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.