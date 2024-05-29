Педагог из Коломны стал лучшим электромонтажником на чемпионате профмастерства

В рамках полуфинала VII чемпионата электриков, проведенного на базе колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 в Москве, мастер производственного обучения колледжа «Коломна» Михаил Крылов показал высокий уровень мастерства и вошел в топ-15 лучших электромонтажников ЦФО и Москвы, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соревнования собрали 10 специалистов, включая опытных профессионалов с более чем 15-летним стажем и студентов старших курсов технических колледжей. Участникам предстояло собрать щит управления освещением и запрограммировать логическое реле в строго отведенное время — всего 4,5 часа. Для опытных мастеров, привыкших к работе без ограничений по времени, это представляло дополнительный вызов.

«Поздравляем Коломенского педагога и желаем новых успехов в профессиональном развитии», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.