Педагог из Клина стала призером Всероссийского конкурса

Клинский педагог Т. В. Малышева заняла почетное второе место на Всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Почти год, шаг за шагом, Татьяна Вячеславовна Малышева шла к пьедесталу Всероссийского конкурса профмастерства работников сферы дополнительного образования. Учитель начальных классов школы «Содружество» городского округа Клин, руководитель кружка робототехники, она участвовала в номинации «Техническая направленность» и демонстрировала высокий профессионализм, творческий подход к делу, собственные методики.

«Это счастливые моменты моей жизни. Эмоции переполняют меня! Конкурс показал, насколько важно двигаться вперед, учиться новому и делиться опытом. Эта победа — подтверждение того, что мы, педагоги, можем вдохновлять детей на большие открытия через творчество и технику», — поделилась Татьяна Вячеславовна.

Татьяна Вячеславовна работает в Клину учителем начальных классов с 01.09.2018 г., педагогический стаж работы — 7 лет, имеет высшую квалификационную категорию по должности учитель, руководитель кружка «Робототехника». Является классным руководителем 1 «З» класса.

Т. В. Малышева окончила «Забайкальский государственный университет» г. Чита, направление подготовки: «Педагогическое образование» и Московский педагогический государственный университет (г. Москва) по направлению подготовки: «Педагогическое образование».

Мастерство и талант, упорство и любовь к детям и к школе стали составляющими успеха Татьяны Вячеславовны. И конечно, большая подготовка и труд. Рядом с ней были ее коллеги, ее наставник педагог дополнительного образования МОУ-лицей им. Д. И. Менделеева А. М. Михеева, которая поддерживала ее в Новосибирске.

Финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» прошел в Новосибирске 26 сентября 2025 года.

