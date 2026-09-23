Педагог из Химок выступила на международном фестивале молодежи

Владислава Женихова выступила в постановке Марты Августинович вместе с группой The Hatters и певицей Татьяной Куртуковой. В шоу также участвовали российские и зарубежные артисты W24, Наталия Орейро и LIZWI.

«Мы объединились с артистами из разных стран и смогли создать на сцене атмосферу, которая передает дух фестиваля. Очень рада, что получила этот опыт и представила Химки на большой международной площадке», — рассказала Владислава Женихова.

Фестиваль прошел под девизом «Следуй за мечтой!». Он объединил 10 тыс. молодых лидеров в области науки, образования, культуры, спорта, бизнеса, медиа и технологий. В мероприятии участвовали представители 191 страны.

«Международный фестиваль молодежи — это площадка, где встречаются талантливые и инициативные люди со всего мира. Особенно приятно, что Химки на таком масштабном событии представила наш педагог Владислава Женихова. Уверен, этот опыт станет для нее источником новых идей и вдохновения», — подчеркнул председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

Канал администрации Химок в MAX: https://max.ru/gohimkiadm

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.