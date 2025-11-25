Педагог из Химок стал лучшим лектором России на престижном конкурсе «Знание. Лектор»

Награды лучшим лекторам страны вручили в Москве. Финал юбилейного пятого сезона конкурса получился самым масштабным за всю историю проекта, по итогам которого были награждены 126 победителей, представляющих 53 региона страны. Конкурс объединил людей, работающих в университетах и школах, в научных центрах и общественных организациях, в органах власти.

Артем Рябухин проходил испытания на протяжении восьми месяцев. Конкуренция составляла 200 человек на место, на конкурс было подано свыше 21 000 заявок.

Педагогу предстояло провести пять лекций по заданной организаторами тематике — экологии и туризму. Среди них были такие темы, как сохранение озера Байкал и развитие экологического туризма в России. Лекции проводились на базе библиотеки. Также были специальные тесты на проверку уровня владения искусством публичного выступления. Последним испытанием стало выступление с авторской лекцией в полуфинале.

«Лекция касалась туризма, как инструмента познания России, зарождения любви к Родине и личностного развития. Оценивалась актуальность темы, подача, ответы на вопросы экспертов, а они были провокационные и моделирующие конфликтные ситуации. В финале была мастер-лекция на 7 минут. За это время нужно было изложить объемный материал по своей теме: успеть изложить введение, основную мысль и заключение, без спешки в голосе и лишних слов», — рассказал Артем Рябухин.

Педагог убежден, что просветительство — это призвание. Он призывает развивать внутренний туризм, изучая природу и исторические места России, считая это важнейшим инструментом формирования патриотизма и культурного самосознания.

«Маршрутный туризм по России — это лучший инструмент познать Россию, полюбить ее. Маршрутный, потому что города занимают всего 1% территории страны, остальное — дикая природа, настоящая Россия, автобусов там нет. Но чтобы не выживать, а наслаждаться путешествием, расширять кругозор, необходимы знания. Мои лекции побуждают людей готовиться к путешествиям и открывать для себя Россию, побуждают учиться и ставить масштабные цели, соразмерные просторам России», — подчеркнул он.

В Химках педагог регулярно проводит мастер-лекции на базе «Умной библиотеки». Лекции по истории и географии, первооткрывателях России и важности изучения наук мотивируют не только школьников, но и взрослых. Одна из ближайших акций — проведение «Географического диктанта», где ожидается лекция, способствующая повышению интереса к изучению географии и истории родного края.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.