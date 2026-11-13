Педагог из Химок приняла участие во Всероссийском педсовете

Учитель начальных классов и заместитель директора школы № 29 Белла Кладова 11 ноября представила Химки на Всероссийской программе «Осенний ПедСовет». Она вошла в число четырех приглашенных педагогов Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На участие в программе претендовали 2700 педагогов со всей страны. Для отбора Белла Кладова представила профессиональные достижения, написала мотивационное эссе о значении урока и разработала авторское занятие по математике на основе системно-деятельностного подхода, который уже применяет в школе.

Участники «Осеннего ПедСовета» слушали лекции экспертов, посещали мастер-классы и проектировали уроки. Центральной идеей программы стал урок как пространство творчества и открытий. По итогам обучения Кладова получила статус выпускника центра знаний «Машук».

«Особенно ценной стала встреча с Шалвой Амонашвили и его лекция о гуманной педагогике. Теперь мне хочется еще активнее делиться полученным опытом с коллегами и вместе создавать уроки, которые становятся настоящим событием для учеников», — рассказала Белла Кладова.

Начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова отметила, что участие учителей в федеральных проектах помогает перенимать лучшие практики и привозить новые идеи в школы. Она назвала достижение Кладовой примером профессиональной инициативы, укрепляющей образовательный потенциал города.

Ранее Кладова победила во Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок», заняв первое место среди 120 финалистов. За авторскую методическую разработку она получила грамоту победителя и медаль «За службу образованию».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.