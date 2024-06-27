Педагог из Дубны стал призером олимпиады по математике среди учителей

В Подмосковье подведены итоги олимпиады учителей по математике, которая собрала лучших педагогов региона для демонстрации их профессионального мастерства и методической подготовки, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Учитель Дубненского физико-математического лицея имени академика В. Г. Кадышевского Михаил Нуякшин стал одним из призеров соревнования. Ранее педагог был признан одним из 12 лауреатов ежегодного конкурса на стипендии Объединенного института ядерных исследований.

Во II очном туре олимпиады приняли участие 60 педагогов из 22 муниципалитетов Подмосковья, а также коллеги из Нижегородской области, Москвы и даже филиала гимназии Примакова в Абу-Даби. Участники олимпиады столкнулись с задачами, которые охватывали как математический (предметный), так и методический блоки, что позволило проверить способность учителей передавать эти знания, используя различные методики и подходы.

Математический блок включал в себя задачи, направленные на проверку глубоких знаний участников в области математики. Это были задания, требующие не только знания теоретических основ, но и умения применять их для решения сложных проблем. Например, учителя могли столкнуться с задачами на доказательство теорем или решение уравнений, которые требуют продвинутого понимания математических концепций.

Методический блок представлял собой задания, ориентированные на оценку способности учителей преподавать математику. Это включало в себя разработку учебных планов, методов обучения и оценки знаний учеников. Педагоги должны были продемонстрировать свои навыки в создании эффективных и инновационных подходов к обучению, которые могут вдохновить и мотивировать учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.