Педагог из Балашихи победила в конкурсе в Подмосковье

В Красногорске наградили работников сферы воспитания и дополнительного образования Подмосковья в рамках конкурса «Сердце отдаю детям». Победителями и призерами стали 32 педагога.

Абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства стала педагог дополнительного образования художественной направленности Екатерина Левченко из Балашихи. Она представит Московскую область на федеральном этапе.

Также регион на всероссийском уровне представят Ирина Гордеева из Солнечногорска, Мария Луканичева и Татьяна Солодкова из Коломны, Андрей Симанов из Ступина, Дмитрий Потемкин из Истры, Анастасия Старкова из Талдомского округа, Андрей Литвинов из Коломны, Анна Сивякова из Люберец и Лусабер Асланян из Красногорска. Победители получили по 100 тыс. рублей.

В ведомстве подчеркнули, что конкурс является ключевым событием в системе дополнительного образования страны. Его проведение соответствует задачам федерального проекта «Педагоги и наставники» нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.