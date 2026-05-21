сегодня в 18:30

Педагог из Балашихи победила в конкурсе «Сердце отдаю детям»

Педагог дополнительного образования из Балашихи Екатерина Левченко стала абсолютным победителем регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям — 2026» в Московской области. Торжественная церемония награждения прошла 21 мая, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победу в региональном этапе конкурса одержала руководитель хореографического коллектива Дворца творчества детей и молодежи Балашихи Екатерина Левченко. Она также стала лучшей в номинации «Педагог дополнительного образования художественной направленности».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась 21 мая. Екатерине Левченко присвоили звание абсолютного победителя конкурса и вручили денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Конкурс «Сердце отдаю детям» является площадкой для демонстрации профессионального мастерства работников дополнительного образования. Участники представляют инновационные методики, показывают навыки работы с детьми разных возрастов и умение работать в команде. Победители регионального этапа представят Московскую область на всероссийском уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.