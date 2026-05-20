Пчеловод Кулажонок рассказала, как применять мед в еде

Пчеловод Ольга Кулажонок, несмотря на аллергию на пчелиный яд, развивает пасеку в Коломне и делится способами использования меда и других продуктов пчеловодства, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ольга Кулажонок начала заниматься пчеловодством после того, как попробовала мед с частной пасеки. Со временем хобби переросло в дело жизни: семья переехала из Москвы в Коломну, где развивает собственную пасеку.

«Однажды моему мужу коллега, у которого были свои пчелы, подарил на день рождения баночку меда со своей пасеки. Он настолько нам понравился, что мы приобрели еще баночку и подумали, что было бы неплохо завести пчел у себя», — рассказала Ольга Кулажонок.

Несмотря на аллергию, пчеловод продолжила работать с миролюбивыми породами. По ее словам, пчелы производят 11 продуктов. Мед — самый доступный, но не самый ценный. Более полезными она называет пыльцу, пергу, забрус и прополис, который действует как природный антисептик. Перед применением прополиса она советует консультироваться с врачом.

Кулажонок также использует мед в кулинарии: добавляет его в морковно-апельсиновый сок с куркумой, в десертное масло с лимоном, в напитки при похмелье, кофе с халвой и молоком, а также в томатный суп с имбирем. По ее словам, мед поддерживает иммунитет и подходит не только для десертов.

