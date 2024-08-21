Павловский Посад станет площадой областной акции «Не потеряй пушистого друга!»
Фото - © Администрация Павлово-Посадского г.о.
Минсельхоз и Минблаг Московской области организовали акцию для владельцев домашних животных. С 22 августа в 14 парках Подмосковья начнут работу мобильные офисы госветслужбы, где во время прогулки можно будет чипировать, зарегистрировать с внесением данных в единую региональную базу и вакцинировать питомца, сообщила пресс-служа администрации городского округа.
Специалисты установят безопасный для животного микрочип, который позволяет быстро отследить питомца и вернуть хозяину в случае потери.
В рамках работы мобильных офисов ветеринарам можно будет задать и другие вопросы относительно животных, а также получить консультацию об уходе за ними.
Режим работы мобильного офиса ветслужбы в Павловском Посаде: 29 августа, парк «Дубрава» с 16:00–19:00.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.