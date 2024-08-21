Павловский Посад станет площадой областной акции «Не потеряй пушистого друга!»

сегодня в 14:45

Минсельхоз и Минблаг Московской области организовали акцию для владельцев домашних животных. С 22 августа в 14 парках Подмосковья начнут работу мобильные офисы госветслужбы, где во время прогулки можно будет чипировать, зарегистрировать с внесением данных в единую региональную базу и вакцинировать питомца, сообщила пресс-служа администрации городского округа.

Специалисты установят безопасный для животного микрочип, который позволяет быстро отследить питомца и вернуть хозяину в случае потери.

В рамках работы мобильных офисов ветеринарам можно будет задать и другие вопросы относительно животных, а также получить консультацию об уходе за ними.

Режим работы мобильного офиса ветслужбы в Павловском Посаде: 29 августа, парк «Дубрава» с 16:00–19:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.