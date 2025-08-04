Павильон Подмосковья признан лучшим на фестивале «Таврида.Арт»

На живописном берегу бухты Капсель завершился масштабный фестиваль молодежного искусства «Таврида.Арт», который уже в который раз доказал свою значимость как площадка для творческого развития, удивительных открытий и новых знакомств. Московская область подготовила одну из самых насыщенных и душевных программ, сделав свой павильон главной точкой притяжения для талантливых участников со всей России. Среди почетных гостей были первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, президент Абхазии Бадра Гунба и глава ассоциации волонтерских центров «Добро.РФ» Артем Метелев. В итоге павильон Подмосковья удостоился главной награды «Творчество без границ» в рамках «Арт.ЭКСПО», сообщили организаторы фестиваля.

«„Таврида.Арт“ — это не просто фестиваль, это важная часть большой работы по поддержке талантливой молодежи Подмосковья. В этом году наша делегация, как и всегда показала себя ярко и многогранно: от серьезных мастер-классов по тактической медицине до потрясающих творческих выступлений на сцене „Арт.ЭКСПО“. Особенно ценно, что ребята не просто участвовали, а создавали свои творческие проекты. Мы видим, как растет уровень подготовки наших участников, как крепнет их уверенность в своих силах. И это именно тот результат, к которому мы стремимся — когда молодые люди из Подмосковья могут реализовать себя на таких значимых площадках, получая бесценный опыт и вдохновение для новых свершений», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Одним из самых запоминающихся моментов стал День ВДВ, когда возле павильона развернулась выставка современного российского вооружения. В течение всего дня военных гостей радушно встречали на площадке Подмосковья, угощая мороженым и лимонадом, что создавало атмосферу праздника и единения.

Участники делегации активно вовлекались в программу фестиваля: посещали лекции, осваивали новые техники в мастерских, дискутировали и даже пробовали себя в театре. Например, актриса из Мытищ Снежана Андросова сыграла в театрально-цирковом спектакле по Чехову, который показывали на сцене «Шапито».

«В прошлом году я была простой участницей, жила в палатках и загадала: в следующий раз обязательно выйду на сцену в качестве артистки. И вот моя мечта сбылась! Наш спектакль — это современное прочтение классики через призму циркового искусства. Мы хотели показать, насколько актуальными остаются чеховские темы сегодня», — рассказала Снежана.

Еще одна участница, Евгения Апаткина из Электростали, встретилась с Героем России, лидером «Движения Первых» Артуром Орловым, который передал теплые пожелания Подмосковью.

С самого начала фестиваля павильон стал центром притяжения. Гости выстраивались в очереди, чтобы сделать аквагрим или получить порцию мороженого — всего за дни мероприятия раздали 10 тысяч порций десерта и 3 тысячи стаканов лимонада.

В рамках проекта «Мерч.Универмаг» представили эксклюзивную коллекцию атрибутики ключевых молодежных проектов региона: форума «МЫ — РОССИЯ», кинофестиваля «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ» и движения «Волонтеры Подмосковья». Самые активные посетители получили брендированные панамки, футболки и сумки.

Фотозона с моментальной печатью пользовалась бешеной популярностью — каждый хотел сохранить память об этой неповторимой атмосфере.

Особый интерес вызвали мастер-классы по тактической медицине с использованием жгутов, произведенных в Подмосковье. Их создатель — Александр Боцвин, лауреат губернаторской премии «Мы рядом.Доброе дело», отправивший более 1000 изделий в зону СВО.

Занятия шли все три дня. Инструктор Учебного Центра Тактической Медицины Артема Катулина Игорь организовал полевую школу первой помощи, где можно было не только узнать теорию, но и отработать навыки.

«Важно понимать, что навыки первой помощи — это не просто полезные знания, а необходимость современного мира. Мы учим ребят не просто механическим действиям, а способности быстро оценивать ситуацию, принимать решения и действовать правильно. Когда секунды решают все, важно делать все четко и без паники. Особенно радует, что молодежь проявляет такой живой интерес — это значит, что в критический момент рядом окажется человек, который сможет помочь», — отметил Артем Катулин.

К обучению присоединился участник СВО, боец 56-го полка ВДВ с позывным «Демон», кавалер трех орденов Мужества, который поделился с молодыми людьми своим опытом.

На сцене «Арт.ЭКСПО» делегация Подмосковья представила часовую программу, где каждый артист показал свою индивидуальность.

Айка из Химок, выпускница школы Ларисы Долиной, зарядила зал R&B-хитами, а Олеся Мирошниченко из Балашихи впечатлила академическим вокалом.

KLEO из Домодедово, соосновательница группы NLO, представила уникальный стиль — «славянский футуризм», сочетающий электронику и этнические мотивы.

Мария Теплова (TEPLOVA) из Королева, чья музыка объединяет электронику и городские зарисовки, победила в шоу «Аукцион талантов».

«Таврида» — это что-то невероятное, созданное будто специально для меня. Мой самый большой кайф — коллабы, общение с творцами, выступления, концерты, лекции! Наша подмосковная делегация — просто огонь: дружная, сплоченная. Спасибо нашему Министерству информации и молодежной политики за организацию, за поддержку, за тепло. Спасибо вам, любимое Подмосковье!» — поделилась Мария.

Фестиваль прошел в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».