Названы 16 финалистов программы Высшей партийной школы «Публичная политика», среди них и член Одинцовского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области, член партии «Единая Россия» Павел Коломацкий. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По итогам напряженных полуфинальных испытаний, прошедших со 2 по 5 декабря, определены 16 финалистов программы ВПШ «Единой России» «Публичная политика». Участники из 14 регионов России продемонстрировали высокий уровень подготовки и отобраны по сумме оценок наставников.

«Попасть в финал программы «Публичная политика» для меня это не просто достижение, а огромная ответственность. Особенно ценно, что отбор проходил под внимательным взором опытных наставников настоящих лидеров и спикеров «Единой России». Полуфинал стал настоящей проверкой на прочность: мы говорили о сложных темах, искали решения в команде, учились чётко и убедительно доносить позицию партии, не теряя при этом собственного голоса. И теперь, выйдя в финал, я осознаю, что это не финиш, а старт нового этапа. Готов вносить вклад в развитие общественной повестки, опираясь на ценности «Единой России» и запросы людей, которых я представляю», — прокомментировал Павел Коломацкий.

Финалисты успешно прошли многоэтапный отбор: открытый конкурс, обучение в ВПШ, выполнение летних домашних заданий и полуфинал, где оценивались навыки публичных выступлений, командной работы, понимание позиции партии и актуальной общественно-политической повестки. Видеозаписи выступлений финалистов доступны по ссылке.

«Финал программы пройдет в формате открытых дебатов по ключевым общественно-политическим темам накануне предварительного голосования в феврале 2026 года. Победителей определит голосование зрителей, рядовых членов и сторонников «Единой России», — отметил Роман Романов, директор Высшей партийной школы «Единой России».

Программа ВПШ «Публичная политика» укрепляет кадровый резерв партии, повышая профессионализм спикеров для эффективной коммуникации на всех уровнях.

