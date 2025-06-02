Паузы между фразами: эксперт раскрыла секреты четкой и увлекательной речи
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Лектор общества «Знание» и эксперт по речи Кристина Антонова рассказала, как сделать свою речь выразительной и понятной. В мире, где ценится краткость, умение четко формулировать мысли становится особенно важным, сообщает «ФедералПресс».
Антонова советует перед разговором определить цель: зачем вы говорите и что хотите донести. Продуманная структура высказывания помогает не уходить в сторону и удерживать внимание собеседника.
«Если вы не знаете, что хотите сказать, собеседник не поймет, зачем вас слушать», — отметила эксперт.
Также важно дышать спокойно и делать паузы между фразами. Это улучшает дикцию и помогает аудитории лучше воспринимать информацию.
«Пауза — это не просто тишина, а способ выделить главное», — подчеркнула эксперт.
Антонова рекомендует избегать сложных терминов и англицизмов.
«Однажды моя ученица представилась как co-founder, и зал подумал, что она говорит про скафандр», — привела пример эксперт.
Для тренировки артикуляции можно выполнять простые упражнения, например, «губы-зубы»: поочередно произносить эти слова с разной мимикой, постепенно ускоряя темп.
Чтение вслух — еще один эффективный способ развить речь. Оно помогает улучшить произношение и расширить словарный запас.